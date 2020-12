Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 18.12.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 18.12.2020

“Chợ” trái phép của bà Phượng nằm trên hành lang an toàn QL27 ẢNH: LÂM VIÊN

Tin tức thời sự đặc biệt báo Thanh Niên in ngày 18.12.2020 có bài: Biến nhà ở thành chợ trên hành lang an toàn QL27 . Bà Phượng chỉ được cấp phép làm nhà ở riêng lẻ nông thôn nhưng công trình xây dựng trái phép có 13 ki ốt và 18 sạp để cho thuê... Công trình này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên QL27.