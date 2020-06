Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 18.6.2020

Quốc hội biểu quyết thông qua luật Đầu tư (sửa đổi) ẢNH: GIA HÂN Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 18.6.2020 có bài Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Theo đó, ngày 17.6, Quốc hội đã thông qua luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và luật Đầu tư (sửa đổi).

Tổng kiểm soát phương tiện, số trường hợp vi phạm tăng 160%

Công an cung cấp thông tin về kết quả 1 tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (16.5 - 16.6). Theo đó, lực lượng CSGT, công an các địa phương đã phát hiện, lập biên bản 401.027 trường hợp vi phạm, trong đó có 71% phương tiện vi phạm là xe mô tô, gần 13% phương tiện xe tải, 7,9% phương tiện ô tô con... Cơ quan chức năng đã tước giấy phép lái xe trên 27.000 trường hợp, tạm giữ 61.563 phương tiện... So với thời gian liền kề trước khi thực hiện kế hoạch, số vi phạm tăng 160%.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại IPC: Khởi tố thêm 3 cán bộ có sai phạm

Tòa nhà trụ sở IPC ở Q.7 (TP.HCM) ẢNH: LAM NGỌC

Liên quan hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) mà Thanh Niên phản ánh, trong giai đoạn mở rộng điều tra, cơ quan công an khởi tố thêm 3 cán bộ có sai phạm.

Bắt nhóm lâm tặc triệt hạ rừng nguyên sinh

Các nghi phạm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 17.6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý vụ phá rừng nguyên sinh quy mô lớn trên địa bàn H.Krông Bông.

Vợ giám đốc sở tư pháp lâm đồng bị bắt giam vì lừa đảo: “Dựng” người chết “sống lại” điểm chỉ ủy quyền

Ngôi nhà của bà Bùi Thị H. bỗng dưng bị bà Liên mang đi cầm cố Ảnh: LV

Y án tử hình 6 bị cáo sát hại “nữ sinh giao gà”

Sau 1 ngày xét xử phúc thẩm, sáng 17.6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại “nữ sinh giao gà” Cao Mỹ Duyên

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 18.6.2020, còn có: Vụ tai nạn làm 5 người chết ở Đắk Nông: Khởi tố, tạm giam tài xế xe tải. Theo đó, Ngày 17.6, Công an H.Đắk cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Bền (27 tuổi, trú Cà Mau) để điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đắk R'la (Đắk Mil).