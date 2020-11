Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 19.11.2020

HLV Cụm chiến đấu 4, Trường 24 đưa chó nghiệp vụ ngồi trong gầu máy xúc, vượt qua đoạn sạt lở nguy hiểm vào hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 quân nhân Đoàn 337 (Quân khu 4) hy sinh ẢNH: MAI THANH HẢI Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.11.2020 có bài: Quân khuyển biên phòng: Kiếm tìm trong đổ nát. Ít ai biết, chuyên ngành huấn luyện quân khuyển biên phòng tìm kiếm cứu nạn được bắt đầu từ thao trường xây bằng những... viên gạch vỡ.

Lại tranh cãi quanh bộ sách Cánh Diều

Học sinh Trường tiểu học Quang Trung (Q.Đống Đa, Hà Nội) học sách giáo khoa tiếng Việt bộ Cánh Diều Ảnh: Ngọc Thắng

Sạt lở 'nuốt' hàng chục ki lô mét bờ biển Quảng Trị

Sạt lở “nuốt” hàng chục quán ăn dọc bờ biển xã Gio Hải (H.Gio Linh, Quảng Trị) Ảnh: THANH LỘC

Đồng Nai điều chuyển nhiều trưởng công an địa phương, cấp phòng do dính kỷ luật

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động 6 cán bộ là trưởng phòng, trưởng công an thành phố, trưởng công an huyện sang giữ chức phó phòng.

Giải tỏa lấn chiếm rừng phòng hộ trên Đồi lộng gió Đà Lạt

Áp dụng án lệ khi tình huống pháp lý không giống nhau ?

Khu đất đang tranh chấp ẢNH: MINH ANH 17 năm, tranh chấp được giải quyết thông qua 2 bản án: sơ thẩm, phúc thẩm và một quyết định giám đốc thẩm.

Ám ảnh... phù sa !

Bà Nguyễn Thị Lương (65 tuổi, trú thôn Na Nẫm, xã Triệu Nguyên, H.Đakrông, Quảng Trị) bên những gì còn sót lại của nương ngô Ảnh: THANH LỘC

Từng hạt phù sa từ muôn đời đối với người nông dân là từng tia hy vọng về những mùa vàng. Nhưng phù sa, hay nói đúng hơn là bùn đất đóng dày cả mét trên ruộng đồng sau trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Trị năm nay để lại sự ám ảnh...

Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn: Công an TP.HCM vào cuộc xóa sổ “chợ lẻ” ma túy

Ngày 18.11, Công an H.Hóc Môn phối hợp Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) đưa những đối tượng nghi vấn mua bán ma túy về trụ sở Ảnh: Trần Tiến

Ngay sau khi Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn, ngày 17.11, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp Công an H.Hóc Môn và Công an Q.12 điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến “chợ lẻ” ma túy này.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.11.2020, còn có: Bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 7, Chính ủy Quân khu 9. Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó tư lệnh Quân khu 7, giữ chức Tư lệnh Quân khu 7.