Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 19.4.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.4.2021 có bài: Từ Quảng Ninh đến Cà Mau sẵn sàng ứng phó siêu bão Surigae . Ngày 18.4, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã gửi văn bản đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau yêu cầu sẵn sàng các phương án ứng phó với siêu bão Surigae, đề phòng chuyển hướng vào Biển Đông.

Ảnh: An Huy

Thêm một vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe ba gác chở cồng kềnh khiến rất nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên cảm thấy bất an và đặt câu hỏi: Bao giờ mới hết những tai nạn như thế này?

Cả 2 cá nhân thuê đất công viên được UBND H.Đắk Hà (Kon Tum) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.4.2021, còn có: Chủ tịch nước chủ trì phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an. Hôm nay 19.4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tăng cường hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khu vực để thúc đẩy đối thoại trong phòng ngừa xung đột.