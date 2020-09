Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 19.9.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.9.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.9.2020 có bài: Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.9.2020 có bài: Tái diễn nạn vá xe kiểu 'cướp cạn' giữa Sài Gòn . Trước đây, Báo Thanh Niên đã từng bóc trần một số điểm vá xe theo kiểu phá cho hư để thay ruột xe với giá 'cắt cổ' giữa trung tâm TP.HCM. Đến nay, thực trạng vá xe kiểu 'cướp cạn' vẫn còn tái diễn gây bức xúc dư luận.

Vá xe kiểu “cướp cạn” giữa Sài Gòn - Kỳ 1: Phá hoại và vẽ bệnh Người đàn ông lớn tuổi phá ruột xe tại điểm vá xe ở góc đường Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng (Q.1) ẢNH: TRẦN TIẾN

Bão số 5 gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh, thành miền Trung

Giông lốc khiến nhiều nhà dân ở xã Cương Gián (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị tốc mái ẢNH: TÂN KỲ

'Không khẳng định ông Nguyễn Thành Tài và bị cáo Thúy là quan hệ bất chính'

Các bị cáo bị áp giải về trại tạm giam tối 18.9 sau khi Viện KSND TP.HCM đối đáp xong Ảnh: KHẢ HÒA

Bà Lê Thị Thanh Thúy khóc, phủ nhận chuyện "tình cảm" với ông Nguyễn Thành Tài

Khởi tố, bắt giam ông Quách Duy, chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM

Tối 18.9, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Quách Duy (38 tuổi, chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM) đề điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Công an Q.Tân Phú đã khám xét nơi ở, làm việc của ông Quách Duy thu giữ được một số tài liệu liên quan.

Nghẹt thở cảnh đu dây vượt sông cứu hàng chục người trong lũ dữ

Cán bộ chiến sĩ đu dây đưa người dân mắc kẹt trong lũ dữ đến nơi an toàn Ảnh: H.T

Sáng 18.9, trận lũ từ thượng nguồn sông A Vương đột ngột tràn xuống nhà dân ở thôn Ahu (xã A Tiêng, H.Tây Giang, Quảng Nam). Cả 7 hộ dân với gần 30 người đều bị mắc kẹt phía bên kia dòng lũ. Trước tình thế nguy hiểm, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng công an, quân sự phối hợp với dân quân để giải cứu.