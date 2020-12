Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 20.12.2020

Liên quan vụ việc xe khách ở Thái Bình bị ném vỡ cửa kính, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường "Dụ" và 2 đàn em.