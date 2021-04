Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 20.4.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.4.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.4.2021 có bài: “Biển người” chen nhau tại khu vực soi chiếu, kiểm tra an ninh sân bay Tân Sơn Nhất sáng sớm 15.4 Ảnh: Đình Sơn Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.4.2021 có bài: Tổ chức, điều hành quá kém dẫn đến ùn tắc ở sân bay . Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất là do tổ chức, điều hành quá kém và đề nghị nếu không giải quyết được tình trạng này thì nên thay những nhân sự liên quan.

Đề xuất đóng BHXH 10 - 15 năm có thể được nhận lương hưu

Người lao động có thể nhận lương hưu sớm khi đóng BHXH 10 - 15 năm Ảnh: THU HẰNG

Các dự án điện gió lâm thế tiến thoái lưỡng nan

Việc xây dựng điện gió ở địa bàn H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cần giải phóng diện tích mặt bằng rất lớn Ảnh: NGUYỄN PHÚC

Nhiều dự án điện gió tại Quảng Trị đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể đáp ứng được những kiểu đòi bồi thường của một số trường hợp có đất nằm trong khu vực phải giải phóng mặt bằng...

Khởi tố nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Tuy Hòa

Ngày 19.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồng Quân (56 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Tuy Hòa) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Dùng ô tô đi bán trà sữa trộn cần sa gây nghiện

Nguyễn Thị Thái Dung cùng tang vật trên ô tô ẢNH: LÂM VIÊN

Nguyễn Thị Thái Dung dùng ô tô đi bán trà sữa trộn cần sa gây nghiện, bị bắt quả tang khi đang dừng xe trước một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (P.3, TP.Đà Lạt).

Trùm cờ bạc lĩnh án 5 năm, chỉ ngồi tù... hơn 3 năm

Phan Sào Nam (hàng đầu, giữa) và Nguyễn Văn Dương trong phiên tòa xét xử sơ thẩm năm 2018 ẢNH: THÁI SƠN

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho rằng TAND tỉnh Quảng Ninh 2 lần ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bị án Phan Sào Nam , cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, để người này ra tù trước hạn gần 2 năm, là thiếu cơ sở pháp lý, cần phải hủy bỏ.

Vụ nguyên Giám đốc Agribank Bank Bến Thành bị kháng nghị án tử hình: Đề nghị trưng cầu giám định huyết thống

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành Ảnh: Phan Thương

VKS cấp cao 3 đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM trưng cầu cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giám định độ tuổi của Đ.M.N và giám định xác định mối quan hệ huyết thống giữa Đ.M.N và bị cáo Oanh.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.4.2021, còn có: Bắt bị can hiếp dâm, bóp cổ bé gái 5 tuổi tử vong. Ngày 19.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Dũng về hành vi giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.