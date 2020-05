Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 20.5.2020

Nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát khiến nhiều nước phải nâng cao cảnh giác, thậm chí cân nhắc kỹ kế hoạch nới lỏng phong tỏa để khôi phục hoạt động kinh tế, xã hội.

Gần Bệnh viện Từ Dũ, có một con hẻm tập trung nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn thuê trọ. Trong đó, có những người mới đến nhưng có những người đã ở tới 10 năm. Họ cùng chờ đợi một cơ hội...

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 19.5, cả nước không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày, một trường hợp được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân (BN) 92 (nam, 21 tuổi). Đây là ca tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh vào ngày 14.4.

Công an lấy lời khai của bà Võ Oanh Lệ Hằng ẢNH: GIA KHÁNH

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 19.5 đã ghi nhận nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Trung bộ. Nhiệt độ đo lúc 13 giờ cùng ngày ở trạm khí tượng các tỉnh Trung bộ phổ biến từ 34 – 37 độ C, vùng núi bắc Trung bộ có nơi trên 38 độ C. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam, trong ngày 20 - 21.5 nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ mở rộng ra toàn Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Trung bộ có nắng nóng gay gắt, vùng núi phía tây nền nhiệt độ phổ biến 36 – 39 độ C, có nơi 40 – 41 độ C.