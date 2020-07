Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 20.7.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.7.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.7.2020 có bài: Dự án khu phức hợp thương mại - khách sạn - căn hộ Tropicana đang xây dở dang trên nền đất khách sạn Hải Yến - vốn là đất công và tài sản nhà nước Ảnh: Hiền Lương Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.7.2020 có bài: Đất “kim cương” nhà nước vào tay tư nhân với giá bèo . Theo đó, một số khách sạn do nhà nước quản lý nằm ở khu vực được cho là “kim cương” ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa), khi qua liên doanh đã lần lượt rơi vào tay tư nhân với giá rẻ không ngờ. Ai đã tiếp sức cho những phi vụ này?

Điều tra vụ cháu bé 7 tuổi tử vong sau khi mổ tháo đinh nẹp tay

Ngày 19.7, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm tử thi cháu Lữ Đoàn Phi Công (7 tuổi, ngụ H.Bù Đốp, Bình Phước) để điều tra nguyên nhân tử vong sau khi đến Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Phước mổ tháo đinh nẹp ở cánh tay trái.

Khởi tố, tạm giam 3 môi giới bán thận

Ngày 19.7, Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi, quê H.Đông Triều, Quảng Ninh), Nguyễn Mạnh Thắng (33 tuổi, quê H.Duy Tiên, Hà Nam) và Lê Xuân Lĩnh (38 tuổi, quê H.Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra tội mua bán bộ phận cơ thể người.

Xuyên đêm trấn áp tội phạm

Công an TP.HCM ra quân tấn công, trấn áp tội phạm Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Sau khi Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, công an các quận, huyện trên địa bàn TP đã đồng loạt ra quân...

Hàng chục người Trung Quốc 'không biết bằng cách nào' lưu trú Quảng Nam

Một người Trung Quốc trong nhóm bị phát hiện, sau đó được đưa đi cách ly Ảnh: C.X

Chiều 18.7, lực lượng chức năng TX.Điện Bàn (Quảng Nam) phối hợp kiểm tra một khu lưu trú tại P.Điện Dương, phát hiện hàng chục người Trung Quốc (TQ) đang lưu trú tại đây. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm người này tháo chạy. Cơ quan chức năng tạm giữ 4 người tại TX.Điện Bàn, sau đó tiếp tục truy tìm, xác định có 17 người đang ở TP.Hội An.

Chiêu trò cũ, sao mãi để bị lừa!

Bà P.T.N.Y tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bị lừa qua điện thoại 126 triệu đồng Ảnh: Lâm Viên

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.7.2020, còn có: Điều tra vụ cháu bé 7 tuổi tử vong sau khi mổ tháo đinh nẹp tay. Liên quan vụ cháu bé 7 tuổi tử vong sau khi mổ tháo đinh nẹp tay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đã bàn giao hồ sơ bệnh án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài để phục vụ điều tra