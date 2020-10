Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 2.10.2020

Hành khách trên chuyến bay VJ963 đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất phản ứng việc mức phí ở khách sạn quá cao Ảnh: cắt từ clip Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.10.2020 có bài: Ai phải cách ly tập trung, ai cách ly ở khách sạn? Câu hỏi được nêu ra sau vụ nhóm hành khách Việt từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) phản ứng chuyện đi cách ly có thu phí với giá 100 USD/ngày.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Trung Quốc

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh Trung Quốc (1.10.1949 - 1.10.2020), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư.

Cần làm rõ trách nhiệm để sới bạc hàng trăm người hoạt động

Đường dây đánh bạc bị triệt phá ẢNH: THANH TUYỀN

Liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở P.3, Q.6 (TP.HCM) do Nguyễn Minh Thành (42 tuổi, ngụ P.1, Q.6) cầm đầu, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 39 nghi can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ; đồng thời mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi của những người liên quan.

Vụ trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột: Mở rộng điều tra hành vi hiếp dâm cháu ruột

Bé và Gái được đưa đến khu nhà trọ để dựng lại hiện trường vụ án vào sáng 1.10 Ảnh: Nguyễn Long

Nhà toàn lính biên phòng: Tổ Ja Booc ở Tây nguyên

Công an vũ trang Gia Lai - Kon Tum đánh trả quân Khmer Đỏ xâm lược biên giới, năm 1977 ẢNH: TƯ LIỆU BTL BĐBP

Gần 4 năm biền biệt ở Tây nguyên và Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế, đã có lúc gia đình tướng Trần Đình Dũng tưởng ông hy sinh, nên lập bàn thờ vọng.

Đau lòng chuyện bò tót lai “gầy trơ xương”

Một con bò tót lai của dự án “gầy trơ xương” Ảnh: Thiện Nhân

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.10.2020, còn có: Công an điều tra phụ huynh vào lớp tát trẻ mầm non. Ngày 1.10, Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết ngay sau khi nhận được đơn trình báo sự việc của chị Trương Thị Hồng Nhung (ngụ đường Hoàng Liên, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai) có con gái là P.T.B.A (2 tuổi) bị hành hung ở lớp D2 Trường mầm non Trumpkids (số 357 Nhạc Sơn, P.Cốc Lếu), Công an TP.Lào Cai đã điều tra vụ việc và xác định người hành hung cháu B.A là Hoàng Văn Hùng (32 tuổi, trú khu chung cư Teco, P.Kim Tân, TP.Lào Cai), bố của học sinh H.C.T học cùng lớp D2.