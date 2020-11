Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 21.11.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.11.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.11.2020 có bài: Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.11.2020 có bài: Ngang nhiên 'chợ lẻ' ma túy vùng ven Sài Gòn: Tạm giữ hàng chục người để điều tra . Ngày 20.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, sau 3 ngày ra quân bố ráp (từ 18 - 20.11), Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) tạm giữ hàng chục người liên quan việc tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Ở thành phố mà phải chèo xuồng đến trường !

Người dân hẻm 719 Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TP.HCM) chèo xuồng đưa con đi học ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Giải quyết cơ bản vấn đề Thủ Thiêm trước tháng 6.2021

Những căn nhà thuộc diện giải tỏa ở P.Bình An, Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương

Ông Trần Lưu Quang khẳng định việc xử lý những tồn tại của KĐTM Thủ Thiêm và thành lập TP.Thủ Đức là 2 công việc độc lập với nhau và TP.HCM sẽ làm từng bước.

Vụ sáng bị tuyên án, chiều đến tòa nhảy lầu tử vong: Thực nghiệm điều tra lại vụ án

Buổi thực nghiệm điều tra với sự tham gia của cơ quan chức năng, nhân chứng và người chứng kiến Ảnh: Hoàng Giáp

Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Tách vụ án nhưng thiệt hại vẫn hơn 8.827 tỉ đồng

Trần Phương Bình được dẫn giải vào tòa (trái) và bị cáo Phùng Ngọc Khánh ẢNH: KHẢ HÒA

Hôm qua 20.11, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm lần 2, TAND TP.HCM đã thẩm vấn xong bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD) Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), và 11 bị cáo khác phạm tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỉ đồng.

Cảnh báo chiêu lừa “khai thác kho báu ngàn tỉ USD”

Một tờ trình xin khai thác kho báu do đối tượng lập sử dụng gây án Ảnh: Bộ Công an cung cấp

Theo Bộ Công an, nhiều nhóm cá nhân hoặc doanh nghiệp lập ra các giấy tờ hồ sơ thể hiện những kho báu có trị giá hàng ngàn tỉ đồng, rồi lôi kéo người khác đầu tư, góp vốn để khai thác là những dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 27: Hợp tác để đối phó 'đa khủng hoảng'

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 27 diễn ra dưới hình thức trực tuyến ẢNH: AFP

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, tối 20.11 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 27 - sự kiện quan trọng nhất trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao lần thứ 27 của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Sự kiện diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.11.2020, còn có: Khởi tố 4 người ở Thừa Thiên-Huế đánh ghen, quay clip tung lên mạng. Ngày 20.11, Cơ quan điều tra Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 người trong video clip đánh ghen kinh hoàng tại xã Hải Dương (TX.Hương Trà, Thanh Niên đã thông tin) về hành vi làm nhục người khác.