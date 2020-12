Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 21.12.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.12.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.12.2020 có bài: Đại án gang thép Thái Nguyên: Tiếp tay cho nhà thầu Nhiều hạng mục dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty CP gang thép Thái Nguyên (TISCO) đang “đắp chiếu” Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.12.2020 có bài: Đại án gang thép Thái Nguyên: Tiếp tay cho nhà thầu Trung Quốc gây thiệt hại 830 tỉ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định các bị can là lãnh đạo VNS và TISCO thay vì dừng, hủy hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, lại đi đàm phán rồi gánh chịu mọi rủi ro.

Xâm nhập 'thủ phủ' cát lậu ở Bình Thuận

ẢNH: TRẦN TIẾN - NGUYỄN LONG

Xét xử vụ đa cấp Liên Kết Việt lừa đảo hơn 68.000 người

Đại tá dỏm Lê Xuân Giang được xác định là bị cáo cầm đầu trong vụ án ẢNH ĐÌNH TRƯỜNG

Không ghi nhận phản ứng bất thường sau những mũi tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm tình nguyện viên tiêm vắc xin Covid-19 “made in Việt Nam” ẢNH: LIÊN CHÂU

Các tình nguyện viên trong độ tuổi 20 - 40, là sinh viên và giáo viên, đang được theo dõi sức khỏe tại Viện Nghiên cứu y dược (Học viện Quân y, tại Hà Nội). Phó thủ tướng đã động viên, cảm ơn các tình nguyện viên đầu tiên tham gia tiêm thử nghiệm, góp phần quan trọng cho nghiên cứu vắc xin Covid-19.

Phải lôi hết bọn tội phạm 'ẩn mình' ra ánh sáng

PV Thanh Niên hẹn gặp một người “từ thế giới mạng” nhận làm dịch vụ “xử tuesday” Ảnh: TRÁC RIN

Bão số 14 gây gió mạnh, sóng cao 5 - 7 m trên Biển Đông

Đường đi của bão số 14 Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 20.12, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 14.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.12.2020, còn có: Tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Tất Thành Cang. Quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Tất Thành Cang được đưa ra sau khi PC03 - Công an TP.HCM thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông này.