Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 2.1.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 2.1.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.1.2020 có bài: Lao động bốc xếp ngủ trên các xe kéo hàng Ảnh: PHẠM THU NGÂN Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.1.2020 có bài: Lao động 'tàng hình' . Nhiều lao động tự do tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP.HCM) tự ví mình như những người 'tàng hình', bởi khi thành phố lên đèn và ngoài đường người đã dần thưa, lại là cao điểm mưu sinh nhọc nhằn của họ...

Người Việt không xả rác

Anh Đinh Văn Nam (bên trái) và thành viên trong nhóm giơ cao slogan “Người Việt Nam không xả rác” tại Khu công nghệ cao Q.9 ẢNH: THANH KHƯƠNG

Kết nối nhà hảo tâm đến với đồng bào vùng biên giới phía bắc

Ngôi nhà khang trang ở xã Sán Chải có phần kinh phí Báo Thanh Niên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ

Liên quan bệnh nhân Covid-19 thứ 1.440: Khởi tố 5 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Phan Phi Hùng (trái) và Phạm Thanh Hập bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Dương Ảnh: công an cung cấp

Ngày 1.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra ngày 24.12.2020 trên địa bàn H.An Phú, An Giang.

Vụ thử máy X-Quang trên đùi, nhiều kỹ thuật viên nhập viện: Dùng máy X-quang chơi bạc bịp

Các bệnh nhân bị loét ở đùi sau khi thử tia X ẢNH: BSCC

Theo xác minh ban đầu từ các cơ quan chức năng, những bệnh nhân không phải là thợ sửa máy X-quang mà làm tài xế, thua tài xỉu nên mua máy X-quang về chơi bạc bịp.

Công khai việc kiểm tra đất đai đối với Trần Thị Ngọc Nữ ở Mũi Né

UBND P.Mũi Né đã công khai thông báo việc kiểm tra đất đai đối với Trần Thị Ngọc Nữ ở Mũi Né.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.1.2020, còn có: Mẫu Sơn rét 0,4 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong ngày 1.1 rét hại xuất hiện diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ.