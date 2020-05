Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 21.5.2020

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao đổi trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ẢNH: QUANG HOÀNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.5.2020 có bài Biến nguy thành cơ, vươn lên mạnh mẽ với nội dung: Dập dịch đã khó, phát triển kinh tế còn khó hơn gấp nhiều lần, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với sự ủng hộ của nhân dân, VN cần vượt lên nhanh, rút ngắn khoảng cách, hướng tới mục tiêu trở thành một nước công nghiệp phát triển.

35 ngày liên tiếp VN không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết ngày 20.5, cả nước không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Từ 6 giờ sáng 16.4 đến chiều 20.5, đã 35 ngày VN không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 264 bệnh nhân (BN), chiếm 81% trong số 324 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại VN, đã được điều trị khỏi. 7.945 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe ( cách ly y tế ).

Khởi tố vụ sập công trình đang xây làm 10 người tử vong

Nạn nhân trong vụ sập công trình 10 người chết: Trồi đầu lên không thấy đồng đội đâu Chiều 20.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 298 bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra vụ sập công trình đang xây dựng làm 10 người chết và 14 người bị thương tại KCN Giang Điền (H.Trảng Bom). Đồng thời tiếp tục tạm giữ hình sự Hà Huy Hải (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga (đơn vị thi công công trình) để điều tra về hành vi trên.

Truy tố 12 bị can trong “đại án ngàn tỉ” ở BIDV

Chuồng trại nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Bình Hà ở Hà Tĩnh bỏ hoang vì hoạt động thua lỗ ẢNH: PHẠM ĐỨC Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can liên quan đến “đại án ngàn tỉ” ở Ngân hàng TMCP Đầu tư - phát triển VN (BIDV). Theo đó, các bị can bị truy tố về các tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Tiếp tục đề nghị truy tố nguyên Phó chánh án TAND Q.4

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM (VKS) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi, nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) về tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”

Út “trọc” lũng đoạn chính sách, làm hư hỏng cán bộ

Cơ quan công tố cho rằng bị cáo Đinh Ngọc Hệ ( Út “trọc”) đã sử dụng mối quan hệ và ảnh hưởng của mình để chi phối, giành dự án.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.5.2020, còn có: Vụ giang hồ cưỡng chiếm đất công: Yêu cầu công an đẩy nhanh tiến độ điều tra. Theo đó, ngày 20.5, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) Nguyễn Hồng Hải đã có công văn gửi Công an TP.Phan Thiết yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ gây mất an ninh trật tự, bao chiếm đất nhà nước mà Thanh Niên phản ánh gần đây, xảy ra ở P.Mũi Né (TP.Phan Thiết), liên quan “vợ chồng Nữ Đoàn” (Trần Thị Ngọc Nữ (43 tuổi) và Trần Văn Đoàn (44 tuổi) cùng hộ khẩu thường trú tại TP.HCM). Theo đó, Công an TP.Phan Thiết phải xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, kịp thời báo cáo UBND TP.Phan Thiết để theo dõi và chỉ đạo.