Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 21.6.2020

Nhân viên Khu bảo tồn sao la Quảng Nam vạch cây rừng tìm dấu chân và phân của loài sao la Ảnh: Hoàng Sơn Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.6.2020 có bài Đi tìm Kỳ lân châu Á : Nghề nhặt phân thú rừng. Để ghi nhận sự tồn tại loài sao la quý hiếm, các đội tuần tra bảo vệ rừng đang ngày đêm có mặt ở các cánh rừng già bí ẩn thuộc trung Trường Sơn, dọc biên giới Việt - Lào và làm những công việc chưa được bật mí.

Bác sĩ giả “lọt” vào cơ sở y tế

Tác nghiệp trong những ngày “dã chiến” PV Thanh Niên tác nghiệp ở khu vực đón người từ nước ngoài trở về VN và được đưa đi cách ly Ảnh: CTV

Kể từ cuộc họp khẩn lúc 22 giờ 30 ngày 6.3 cho đến ngày 22.4, khi cả nước không còn một địa phương nào phải thực hiện giãn cách xã hội , Báo Thanh Niên đã trải qua một tháng rưỡi làm việc liên tục với cường độ cao.

VĐV dự giải Ultra Trail Dalat 2020 bị lũ cuốn

Một đoạn đường ở cự ly 45 km của giải Ultra Trail Dalat 2020 Ảnh: CTV

Chiều 20.6, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 vận động viên (VĐV) tham dự giải Ultra Trail Dalat 2020 bị lũ cuốn trôi.

Truy bắt nhóm đòi nợ thuê liên quan vụ thảm án 3 người chết ở Điện Biên

Ngày 20.6, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết cơ quan này đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh Yên Bái, Sơn La truy bắt nhóm đối tượng đòi nợ thuê liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trên địa bàn tỉnh tử vong.

Khó tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Lương tối thiểu vùng năm 2021 được dự báo sẽ giữ nguyên như hiện tại Ảnh: T.Hằng

Theo thông lệ, cuối tháng 6 hằng năm, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ nhóm họp để bàn lương tối thiểu cho năm tiếp theo. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán, năm 2021 sẽ không tăng lương tối thiểu.

Án mạng vì tiếng loa kẹo kéo: Con người sao ác với nhau... Giết người vì tiếng loa kẹo kéo, bị cáo Quốc nhận án tử hình Ảnh: Song Mai

Nghe bị cáo trình bày nguyên nhân dẫn đến án mạng, nhiều người dự khán phiên tòa nhìn nhau lắc đầu. Họ không thể hiểu vì sao chỉ từ chuyện vụn vặt bị cáo lại có thể xuống tay đoạt mạng người...