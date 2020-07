Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 21.7.2020

Đất 'kim cương' nhà nước vào tay tư nhân với giá bèo: Tài sản nhà nước 'bốc hơi' sau liên doanh

Sau khi vào tay tư nhân, khách sạn Viễn Đông mang tên Trần - Viễn Đông Ảnh: HIỀN LƯƠNG

Thắp nén nhang lòng: Đi tìm đồng đội

Cựu chiến binh Nguyễn Thiện Sính trăn trở về thông tin nhiều liệt sĩ còn chưa tìm thấy mà ông thu thập được Ảnh: QUANG VIÊN

Cả nước có khoảng 1.150.000 liệt sĩ. Nhiều năm qua, nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt tìm hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị, cá nhân trực tiếp tìm mộ, hài cốt cũng dùng nhiều biện pháp để xác định danh tính, quê quán liệt sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều day dứt khôn nguôi.

Ai tiếp tay để một doanh nghiệp trốn thuế hàng tỉ đồng ?

Vợ chồng ông Tường đã xây dựng nhà kho “hoành tráng” trên phần đất được chuyển nhượng sai quy định Ảnh: Trần Thanh Phong

Liên quan vụ ông Dương Chí Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị kiểm điểm, kỷ luật Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu còn xác định một số cá nhân tiếp tay cho doanh nghiệp trốn thuế hàng tỉ đồng.

Vụ 'Chống trả khi bị tấn công, nạn nhân trở thành bị cáo': Mức án đã được 'cân đo đong đếm' ?

Bị cáo Nguyễn Hùng Hải tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13.7 Ảnh: Huyền Mai

Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đầu tư

Ngày 20.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với TP.HCM về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án đầu tư.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao

Tại kỳ họp 46, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều...; đồng thời, xem xét kỷ luật trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 2.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.7.2020, còn có: Quảng Ngãi, Quảng Bình triệt phá nhiều nhóm cho vay nặng lãi. Theo đó, ngày 20.7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với công an các cấp triệt xóa 3 nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn với số tiền lên đến hơn 4 tỉ đồng.