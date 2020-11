Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 22.11.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.11.2020 có bài: Bãi gỗ rộng hơn 1 ha trên đường Hàng Tre, P.Long Bình, Q.9 (TP.HCM) do đối tượng lạ mặt chiếm dụng từ năm 2018, nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm ẢNH: SỸ ĐÔNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.11.2020 có bài: Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc: Bao giờ xử lý dứt điểm sai phạm? Nhiều doanh nghiệp và đối tượng chiếm đất công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (Q.9, TP.HCM) vẫn cố tình chây ì không trả mặt bằng, thách thức kỷ cương pháp luật...

Khởi tố nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM

PC03 khám xét tại nhà của bị can Phạm Văn Thông ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Liên quan hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại IPC, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM khởi tố ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM cùng 12 bị can.

Truy nã nhiều bị can liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng

Ngày 21.11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được Nguyễn Hoàng Út (tự Út Mạnh, 49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) theo lệnh truy nã đặc biệt, do liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới.

Ông Nguyễn Đức Chung chủ mưu vụ đánh cắp tài liệu mật 'đại án Nhật Cường'

Ông Chung khi còn đương chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội (ảnh nhỏ); Lực lượng điều tra của Bộ Công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung hôm 28.8.2020 ẢNH: NGỌC THẮNG - LÊ QUÂN

Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Trong 2 ngày 20 - 21.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố thêm 7 bị can (đều được tại ngoại hầu tra) trong vụ án sai phạm về quản lý đất đai tại TX.Đông Hòa (Phú Yên).

Xử lý nghiêm những người coi thường luật pháp

Tài xế xe ben bị lực lượng CSGT khống chế Ảnh: CTV

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.11.2020, còn có: Tìm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 dưới lòng suối. Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng và dân quân địa phương đã hoàn tất công tác ngăn đập, nắn dòng để hôm nay (22.11) chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 dưới lòng suối.