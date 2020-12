Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 22.12.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.12.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên Công trường tuyển rửa cát của T. “ủi” xả thải đổ xuống lòng suối Gia Huynh Ảnh: Tiến Long Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.12.2020 có bài: Xâm nhập 'thủ phủ' cát lậu ở Bình Thuận: Suối Gia Huynh bị 'bức tử' . Không chỉ khai thác cát trái phép, nhiều cơ sở tuyển rửa cát tại H.Đức Linh (Bình Thuận) còn xả thải trực tiếp xuống suối gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng.

Vụ sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Tiếp tục tranh luận về tội danh và số tiền hơn 725 tỉ đồng

Tại phiên tòa ngày 21.12 trong vụ sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng cho rằng bị cáo không phạm tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” vì đây là việc luật đưa ra các quy định buộc bị cáo Thăng phải làm nhưng bị cáo không làm dẫn đến thất thoát. Nhưng 3 văn bản bị cáo Thăng ký đều đúng thẩm quyền, chức trách.

Xét xử vụ đa cấp Liên Kết Việt lừa đảo

Phần lớn bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty đa cấp Liên Kết Việt là người cao tuổi Ảnh: Trần Cường

“Chiêu bài” giúp đại tá “dỏm” Lê Xuân Giang lừa đảo hơn 68.000 người

Đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nano Covax

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu Ảnh: TTXVN

Chiều 21.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về vắc xin phòng Covid-19

Áp dụng công nghệ có phát hiện được tiêu cực ?

TP.HCM tiến tới quản lý, phát hiện vi phạm xây dựng bằng các công nghệ ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nhiều bạn đọc ủng hộ việc nhiều quận, huyện tại TP.HCM đang áp dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để phát hiện các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, và mong rằng các quận, huyện đều áp dụng, để hạn chế được tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong xử lý vi phạm xây dựng.

76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2020): Tình đồng đội

Đinh Văn Báng thời còn lang thang Ảnh: TRẦM LỢI MẾN

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.12.2020, còn có: Công an Hà Nội cấp căn cước công dân lưu động. Ngày 21.12, Công an TP.Hà Nội cho biết đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động trên địa bàn.