Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 22.3.2021

Đêm Sài Gòn thời Covid-19: Hiu hắt đời xích lô . Đêm Sài Gòn thời Covid-19, khách du lịch dường như 'mất tích' trên các cung đường mà nhóm xích lô ít ỏi còn lại ở Sài Gòn thường rảo tìm. Thành thử, họ trôi dạt bốn phương tám hướng...

Biên giới đêm không ngủ

Lực lượng Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn tuần tra biên giới vào ban đêm

Thủy điện 750 tỉ đình đốn, dân mất đất sản xuất

Thủy điện Nước Chè nằm trên 2 xã Phước Năng và Phước Mỹ (H.Phước Sơn, Quảng Nam) “đứng bánh” nhiều tháng nay Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Trong quá trình triển khai dự án, giám đốc cùng nhiều thuộc cấp bị truy tố khiến thủy điện Nước Chè có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng đành 'đứng bánh' và người dân cũng mất luôn đất sản xuất.

Xác định được danh tính hai nữ sinh tử vong khi rơi từ lầu cao chung cư

2 nữ sinh tử vong đang học tại một trường THPT ở Q.3 (TP.HCM). Cách đây một tuần, 2 nữ sinh bỏ nhà đi đâu không rõ; gia đình tìm được một số tin nhắn giữa 2 nữ sinh với nội dung có ý định tự tử.

Cử tri nhiều tỉnh tiếp tục kiến nghị sửa luật Đất đai

Cử tri nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục đề nghị sửa luật Đất đai, đặc biệt các điều khoản liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng... ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chặt 'nhầm' nhiều cây lâu năm, tin được không?

Nhiều cây lâu năm ở rừng phòng hộ di sản Mỹ Sơn bị “chặt nhầm” ẢNH: NAM THỊNH

Vụ dọn cây ngã đổ do bão tàn phá rồi chặt “nhầm” luôn cây lâu năm trong rừng phòng hộ đem bán khiến nhiều bạn đọc bức xúc, yêu cầu ngành chức năng làm rõ là sai sót hay cố ý, và phải xử lý nghiêm.

Công trình chống hạn 200 tỉ đồng...thiếu nước

Người dân phải tự dùng máy bơm để bơm nước vào ruộng Ảnh: THANH QUÂN

Hàng chục ngày qua, nhiều người trồng lúa ở xã Buôn Chóah, H.Krông Nô (Đắk Nông) phải thức trắng đêm để chạy máy bơm nước vào ruộng, mặc dù kế bên là công trình thủy lợi chống hạn trị giá gần 200 tỉ đồng.

Hà Nội đề nghị Bộ Công an làm rõ sai phạm tại Công ty Thanh Xuân. Thanh tra Hà Nội có văn bản gửi Bộ Công an xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân Công ty Thanh Xuân.