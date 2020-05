Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 22.5.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.5.2020 có bài Người bán hàng rong tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân Covid-19. Theo đó, sau khi gặp bệnh nhân Covid-19, người này về nhà tiếp xúc với vợ con và nhậu cùng hàng xóm!

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giám định tư pháp tại QH chiều 21.5, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga cho biết dù còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND tối cao vào dự thảo luật. Nhiều ý kiến ĐB tán thành với phương án này vì cho rằng từ 1.1.2020, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện ghi âm, ghi hình việc hỏi cung bị can trên toàn quốc, nên yêu cầu giám định loại việc trên ngày càng tăng; trong khi hiện chỉ có một số đơn vị thuộc Bộ Công an đảm nhiệm việc giám định loại việc nói trên, dẫn đến quá tải.

Ngày 21.5, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi, còn gọi là Hùng “siđa”, ngụ TP.Pleiku) cùng 9 đồng phạm về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.5.2020, còn có: Kiểm tra hành chính nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai. Theo đó, ông Liêu Văn Bùng, Phó chủ tịch UBND H.Đức Hòa (Long An), cho biết ngày 21.5, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa). Đây là nơi ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) đang đăng ký tạm trú và tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”, gần đây ông đổi tên thành “ Thiền am bên bờ vũ trụ ”. Tại đây có khoảng 20 người đang tạm trú, có những hành vi, hình thức hoạt động tôn giáo và một số người tự xưng là tu sĩ. Ngoài ra, một số trẻ em ở nơi này được gọi là “chú tiểu”.