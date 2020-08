Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 22.8.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.8.2020

Siêu thị Auchan thuê mặt bằng tại số 332 Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú) của Công ty An Lạc Ảnh: KHẢ HÒA

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.8.2020 có bài: Chuỗi siêu thị Auchan rời Việt Nam để lại vụ kiện hơn trăm tỉ đồng . Theo đó, ngày 21.8, TAND Q.10 (TP.HCM) xử sơ thẩm vụ án dân sự “tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng” giữa nguyên đơn là Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Lạc (gọi tắt Công ty An Lạc) và bị đơn là Công ty TNHH MTV Marone (gọi tắt Công ty Marone).