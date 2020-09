Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 22.9.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.9.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.9.2020 có bài: Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.9.2020 có bài: Nỗi đau khôn cùng: Bi kịch cha con . Vì ức chế dồn nén, cốt nhục tình thâm cũng không cản nổi cơn giận bùng nổ khiến cha, con sát hại lẫn nhau...

Cha mất, anh trai đi tù, em gái Phan Minh Mẫn phải thay anh chăm sóc mẹ /// Ảnh: Lam Ngọc

Bỗng dưng thành giám đốc công ty “ma”: Cơ quan công quyền đùn đẩy cho nhau

Ông H. liên hệ nhiều cơ quan nhưng chưa được giải quyết Ảnh: Trác Rin

Việc “mở cửa” đăng ký kinh doanh , thủ tục thành lập công ty đã đơn giản hơn. Tuy nhiên, quá trình hậu kiểm lơ là, thờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm đã đặt ra thách thức lớn với nạn buôn bán hàng lậu, hàng cấm.

Cầu Thủ Thiêm 2 có thể phải tạm dừng thi công

Cầu Thủ Thiêm 2 đã thi công được khoảng 70% khối lượng Ảnh: Độc Lập

Chi 42 tỉ đồng để làm 530 m đường nông thôn

Tuyến đường ĐH.25 dài 530 m được đầu tư 42 tỉ đồng Ảnh: Phạm Anh

Vụ gây nổ tại trụ sở công an: Đề nghị 22 - 24 năm tù đối với bị cáo chủ mưu

Bị cáo Nguyễn Khanh tại tòa Ảnh: Thành Chung

Ngày 21.9, đại diện Viện KSND TP.HCM đã luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Khanh (56 tuổi, trú tại Đồng Nai) và 19 bị cáo khác về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Khởi tố vụ án vi phạm đất đai P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết

Ngày 21.9, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại UBND P.Hàm Tiến (TP.Phan Thiết). Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT (số 228) đã được Viện KSND cùng cấp có thông báo đồng ý thụ lý vụ án.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 22.9.2020 còn có: Bắt thêm nghi phạm liên quan Đường “Nhuệ”. Ngày 21.9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến dịch vụ hỏa táng tại địa phương này, cơ quan công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường (46 tuổi, ngụ P.Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.