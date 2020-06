Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.6.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.6.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.6.2020 có bài Một số nhà đầu tư đến tòa soạn Báo Thanh Niên kêu cứu ẢNH: NGỌC LÊ Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.6.2020 có bài Sập bẫy “tiền ảo” . Theo đó, Báo Thanh Niên đã tiếp nhận hơn 40 đơn của nhà đầu tư tố cáo bị đường dây kinh doanh “tiền ảo” lừa hàng chục tỉ đồng.Nhiều nhà đầu tư (NĐT) tố cáo bị “sập bẫy” khi đầu tư “tiền ảo” do nhóm N.D.L (30 tuổi, ngụ Cần Thơ), N.Q.T (43 tuổi, ngụ TP.HCM) và các đại lý cấp dưới điều hành. Nhóm này đứng ra kêu gọi, mua bán tiền ảo trên sàn giao dịch ngoại hối tại website: mastertradingmarkets.com. Các NĐT đã mua tiền ảo hàng chục tỉ đồng của nhóm N.D.L, nhưng đến nay website này bị sập khiến tiền của NĐT không mua bán, không rút ra được.

TP.HCM mạnh tay xử lý “cát tặc”

Chiều 22.6, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 gồm: ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM; ông Dương Ngọc Hải, Trưởng ban Nội chính Thành ủy và thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, nguyên Phó chính ủy Quân khu 7, tiếp xúc cử tri H.Cần Giờ sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân bức xúc trước tình trạng “cát tặc” vẫn còn lộng hành, lén lút khai thác gây sạt lở khu vực ven biển và đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết triệt để

Không cơ cấu vào cấp ủy cán bộ công an vi phạm

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tới dự hội nghị Ảnh: TTXVN

Sáng 22.6, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm 2020 để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 6 từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những công việc cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật có thể cơ cấu vào cấp ủy hoặc đi dự đại hội cấp trên...

Đình chỉ công tác thầy giáo sàm sỡ nữ sinh

Ngày 22.6, cô Đặng Thị Mỹ Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1 (xã Vĩnh Bình Nam, H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang), cho biết trường đã đình chỉ công tác đối với ông V.H.T, giáo viên dạy toán, vì có dấu hiệu vi phạm đạo đức nhà giáo

Một phụ nữ làm thuê nhặt được ví gửi tận nhà người mất

Chị Huyền Châu nhận giấy khen từ lãnh đạo TP.Đà Lạt Ảnh: Lâm Viên

Ngày 22.6, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức lễ khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm; cá nhân có hành động, cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội.Trong số đó có chị Nguyễn Vân Nữ Huyền Châu (40 tuổi, tạm trú tại đường Nguyễn Siêu, P.7, TP.Đà Lạt), nhân vật “ẩn danh” được Báo Thanh Niên phản ánh (ngày 8.6) trong bài Mất ví ở Đà Lạt, cô gái xúc động khi người nhặt đóng gói gửi tận nhà.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.6.2020, còn có: Nghệ An, Hà Tĩnh nắng nóng trên 41 độ C. Theo đó, tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Giang, Phú Thọ cũng ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C. Ở các tỉnh Trung bộ, nhiệt độ đo tại Đô Lương (Nghệ An) là 41,2 độ C; tại Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,5 độ C. Nhiệt độ trên 40 độ C cũng đo được trên diện rộng ở các khu vực Hương Khê (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa (Quảng Bình); Quỳ Hợp, Tương Dương và Tây Hiếu (Nghệ An).