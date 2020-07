Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.7.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.7.2020

3 bị can: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng ẢNH: BỘ CÔNG AN CUNG CẤP

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.7.2020 có bài: Bắt tạm giam tài xế Chủ tịch UBND TP.Hà Nội . Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra xác định một số cán bộ thuộc UBND TP.Hà Nội đã câu kết với cán bộ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03 - Bộ Công an) để đánh cắp thông tin vụ án kinh tế, tham nhũng lớn đang được C03 thụ lý, điều tra.