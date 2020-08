Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.8.2020

Công nhân HSDC rải chế phẩm Redoxy-3C khử ô nhiễm ao hồ Ảnh: Lê Quân Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.8.2020 có bài: Vì sao Thanh tra Hà Nội 'đục bỏ' sai phạm vụ mua chế phẩm Redoxy-3C? Diễn biến của vụ việc này đã và đang đặt ra hàng loạt câu hỏi, bởi lẽ UBND TP.Hà Nội mua chế phẩm Redoxy-3C trong giai đoạn 2016 - 2019 có sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra liên quan đến 3 vụ án hình sự

Đà Nẵng cấp tập rà soát F1 tại nhiều chợ

Chiều 22.8, lực lượng Quân khu 5 phun khử khuẩn khu vực chợ Tân Lập (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) Ảnh: Huy Đạt

Tổng hợp Covid-19 ngày 22.8: Nỗi lo từ những bệnh nhân là tiểu thương ở chợ

Đà Nẵng: 4 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến 5 chợ với lịch tiếp xúc dày đặc

Chợ Tân Lập được ngành chức năng Đà Nẵng phong tỏa vào ngày 22.8 do liên quan đến BN 1011 Ảnh: Hoàng Sơn

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 22.8: Thêm 5 ca mắc ở Đà Nẵng

Các bệnh viện kêu khó về xét nghiệm Covid-19

Các bệnh viện cho rằng cần có cơ chế xử lý việc xét nghiệm để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Ảnh: Trần Cường

Nhiều lãnh đạo BV kêu khó về xét nghiệm Covid-19, bởi trong khi Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu mở rộng chỉ định xét nghiệm nhưng 'mức giá thanh toán bảo hiểm hiện tại để đấu thầu hóa chất chắc chắn sẽ lỗ'.

'Ăn mày' vì cộng đồng: Thắng... khùng

Anh Trần Quyết Thắng say mê “đánh vật” với những chiếc xe đạp cũ để tái chế tặng học sinh nghèo Ảnh: Thái Bình

Không quan tâm đến sự nghiệp, suốt ngày chỉ đi xin, nhưng không phải cho mình mà để lo cho cộng đồng, nên anh Trần Quyết Thắng (ở TT.Phố Châu, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) “được” gọi là “Thắng khùng”.

Bất thường vụ thi hành án dân sự tại TP.HCM

Nhà đất của bà Thanh, nơi đang bị thi hành án Ảnh: CTV

Chi cục Thi hành án dân sự Q.9 (TP.HCM) bị người dân tố cáo về dấu hiệu bất thường trong việc tổ chức đấu giá tài sản để thi hành án.

3 dự án BT ở TP.HCM mắc sai sót

Kiểm toán Nhà nước xác định dự án Vành đai 2 (Q.Thủ Đức, TP.HCM) có nhiều sai sót, đang bị chậm tiến độ Ảnh: Nguyên Vũ

Qua kiểm toán một số dự án BT ở TP.HCM giai đoạn 2012 - 2018, Kiểm toán Nhà nước đề nghị giảm hàng trăm tỉ đồng giá trị hợp đồng, thuế GTGT và chi phí thanh toán cho nhà đầu tư...

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.8.2020, còn có: Giải cứu bé trai sau gần 28 tiếng bị bắt cóc. Tối 22.8, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, khoảng 21 giờ cùng ngày, Cục đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và Tuyên Quang giải cứu thành công bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, trú P.Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh) bị một phụ nữ bắt cóc ngày 21.8.