Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 24.11.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 24.11.2020 có bài: Gây thiệt hại hơn 700 tỉ đồng, ông Đinh La Thăng và đồng phạm sắp hầu tòa . Ngày 14.12 tới, TAND TP.HCM sẽ khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT từ tháng 8.2011 - 2.2016) và 19 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Kỷ luật phó chủ tịch phường cùng vợ tổ chức sinh nhật trong khu cách ly

Ngày 23.11, lãnh đạo Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) cho hay đã có quyết định cách chức Đảng ủy viên đối với ông H.V.C (Phó chủ tịch UBND P.5) do trước đó cùng vợ là bệnh nhân (BN) Covid-19 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly.

Đề nghị xử lý nghiêm chủ quán bạo hành trẻ em ở Bắc Ninh

Bé D. với những vết thương trên cơ thể do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (ảnh nhỏ) gây ra Ảnh: Nam Cường - Công an cung cấp

Sinh kế sau bão lũ: Xanh lại vựa rau miền Trung

Ông Nguyễn Năm tự tay chặt hạ hàng trăm cây đu đủ do mình trồng sau cơn lũ đi qua Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Bị lừa tiền tỉ, còn nhận được tin nhắn 'an ủi'

Một nạn nhân bị lừa đảo qua mạng trao đổi với PV Thanh Niên Ảnh: Trúc Vũ

Nạn nhân chuyển hàng chục tỉ đồng cho nhóm lừa đảo qua mạng dù được nhân viên ngân hàng can ngăn. Có nạn nhân bị lừa gần 10 tỉ đồng, còn nhận được tin nhắn “cố gắng vượt qua khó khăn” từ bọn lừa đảo.

Kinh hoàng vụ chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc

Người đàn ông liều mạng chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nhiều bạn đọc yêu cầu cơ quan chức năng phải phạt nặng và có biện pháp ngăn chặn trường hợp chạy xe máy ngược chiều đối đầu ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương...

Cựu Hiệu trưởng ĐH Đông Đô và đồng phạm cấp 193 bằng cử nhân tiếng Anh giả

Bị can Dương Văn Hòa Ảnh: BỘ CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 23.11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Trường ĐH Đông Đô về tội “giả mạo trong công tác”.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 24.11.2020, còn có: Tham nhũng không có cái nào là vặt. Về công tác phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng 'tham nhũng không có cái nào vặt' và cần được xử lý kịp thời.