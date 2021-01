Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 24.1.2021 có bài: Nguyên Giám đốc Công ty 27.7 'làm ăn' với người nhà . Thanh tra TP.HCM vừa công bố công khai kết luận thanh tra về thanh tra lại đối với Kết luận thanh tra số 536/2017 của Thanh tra Sở Tài chính tại Công ty TNHH MTV 27.7 TP.HCM.

'Quan' tham nào được thoát án tử hình ?

Cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son thoát án tử vào phút cuối nhờ nộp lại 66 tỉ đồng nhận hối lộ ẢNH: THÁI SƠN

Xử lý nghiêm hành vi coi thường tính mạng người khác

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở chế biến thịt ốc của ông Huân Ảnh: Trần Kha

Sẵn sàng các phương án y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ẢNH GIA HÂN

Ngày 23.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trực tiếp kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Văn phòng T.Ư Đảng và 4 địa điểm lưu trú của các đại biểu.

Cà Mau: chỉ đạo xem xét lại kết luận thanh tra sau 2 lần bị chỉnh sửa

Rà soát kết luận thanh tra liên quan đến 1 Phó giám đốc Sở Y tế Cà Mau Ảnh: Gia Bách

Ngày 23.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau vừa có thông báo ý kiến kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp về rà soát lại việc kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận thanh tra.

Thăng hàm thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn

Chiều 23.1, tại Phủ chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng , Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 24.1.2021, còn có: TP.Thủ Đức chính thức có Trưởng công an. Ngày 23.1, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về thành lập Công an TP.Thủ Đức; các quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an TP.HCM.