Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 24.12.2020

Hai đối tượng nghi vấn cướp giật vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, lạng lách... bị tổ công tác 363 Công an Q.3 (TP.HCM) trấn áp

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 24.12.2020 có bài: Chặn đứng mầm mống cướp giật . Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự dịp cuối năm, lực lượng 363 Công an TP.HCM đồng loạt ra quân, tuần tra kiểm soát xuyên đêm.