Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 24.7.2020

Nụ cười hồn hậu của mẹ VNAH Trần Thị Liền ẢNH: Nguyễn Phúc Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 24.7.2020 có bài nhân 73 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020): Người mẹ Bến Hải . Bài viết có nội dung: Ở tuổi 90, mẹ Liền vẫn còn khỏe mạnh và mẫn tiệp. Ngoài thờ chồng thờ con là liệt sĩ, mẹ còn hương khói thờ phụng mẹ chồng, cũng là mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Bân - người đã mất 2 con trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Cuộc đời của mẹ Liền - người mẹ bên dòng sông Bến Hải này đã trải qua rất nhiều khổ đau, tưởng chừng quá sức chịu đựng của một con người.

Đề nghị tuyên 5 án tử hình trong đường dây ma túy Văn Kính Dương Các bị cáo bị VKS đề nghị án tử hình (từ trái qua): Văn Kính Dương, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, Lê Hương Giang, Nguyễn Đức Kỳ Nam Ảnh: Khả Hòa

Vì sao Viện KSND đề nghị tử hình Văn Kính Dương, phạt Ngọc Miu 15 – 16 năm tù?

Ông Trầm Bê muốn trả Agribank 171 tỉ đồng thay Dương Thanh Cường

Bị cáo Trầm Bê Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Tại tòa, bị cáo Trầm Bê trình bày xin được khắc phục thiệt hại 171 tỉ đồng thay Dương Thanh Cường đối với Agribank và đề nghị giao 23 sổ đỏ cho Sacombank để khắc phục toàn bộ thiệt hại cho ngân hàng này.

Vì sao “đại gia” Trầm Bê phải tiếp tục hầu tòa?

Sốt ruột chuyện thất thu hàng ngàn tỉ vì chậm đấu giá biển số đẹp

Việc cấp biển số xe hiện nay theo quy trình bấm chọn số ngẫu nhiên. Trong ảnh: người dân đến làm thủ tục đăng ký xe tại TP.HCM Ảnh: Thanh Niên

Nhiều bạn đọc đã tỏ ra sốt ruột trước chuyện thất thu hàng ngàn tỉ đồng chỉ vì chậm đấu giá biển số đẹp , đồng thời mong muốn mọi vướng mắc sẽ sớm được giải quyết.

5.700 người dân ở Hà Giang vẫn bị cô lập sau mưa lũ

Tối 23.7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết, đến cuối giờ chiều cùng ngày đã có hơn 4 km đường giao thông liên xã Quảng Ngần và Thượng Sơn đã được lấp vá các điểm sạt lở, nhưng 5.700 người dân ở xã Thượng Sơn (H.Vị Xuyên) vẫn bị cô lập đến ngày thứ 3, nhiều đoạn đường vẫn chưa thông.

Mưa lũ ở Hà Giang: 5 người chết và 2 người bị thương

Thắp nén nhang lòng: Di vật thiêng của liệt sĩ

Ký họa chân dung mẹ Việt Nam Ảnh: Trung tâm Marin cung cấp

Những người thân liệt sĩ (LS), đồng đội, các tổ chức hỗ trợ tìm LS và các bảo tàng chiến tranh... vẫn còn giữ một số di vật đặc biệt của LS. Mỗi di vật gắn với câu chuyện xúc động.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 24.7.2020, còn có: Nghi can khởi nguồn vụ “băng nhóm áo cam đại náo” ra đầu thú. Theo đó, hôm qua 23.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết nghi phạm Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi), đàn em của Dương Đại Trí (tức Trí “nhảm”, 30 tuổi), đã ra đầu thú. Thành chính là nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa hai nhóm khiến Trí “nhảm” huy động “băng nhóm áo cam” kéo nhau đi trả thù cho đàn em.