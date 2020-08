Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 24.8.2020

Cây cầu ở bản Lưu Tân (xã Bảo Nam, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) được xây dựng từ nguồn kinh phí thiện nguyện do chị Đỗ Thị Nga và CLB Chia sẻ yêu thương kêu gọi từ cộng đồng Ảnh: NAM HÀ Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 24.8.2020 có bài 'Ăn mày' vì cộng đồng: Người phụ nữ quên mình. Dù mang trong mình căn bệnh ung thư, nhưng 6 năm qua, chị Đỗ Thị Nga (41 tuổi, ở P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội) đã băng rừng vượt núi, đến những vùng khó khăn giúp người nghèo, với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng quyên góp từ cộng đồng.

Bắt cóc trẻ em, dù lý do gì cũng không thể dung thứ!

Mọi người vỡ òa khi thấy bé Gia Bảo bình an đoàn tụ gia đình ẢNH: H.M

Thông tin lực lượng chức năng giải cứu thành công bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt cóc khiến nhiều người vỡ òa; đồng thời yêu cầu xử lý thích đáng thủ phạm bắt cóc trẻ em.

Bất thường thi hành án dân sự tại TP.HCM: Bán tài sản nhưng người phải thi hành không biết!

Trụ sở Cục Thi hành án dân sự TP.HCM Ảnh: TRẦN TIẾN

Theo khiếu nại của đương sự, việc chấp hành viên tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án nhưng không thông báo đã ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của bà.

Đà Nẵng: Tăng tốc rà soát F1 liên quan đến 4 ca Covid-19 tại 3 chợ

Tại các điểm công cộng của Đà Nẵng, việc kiểm tra thân nhiệt người dân được ngành y tế triển khai thường xuyên Ảnh: Hoàng Sơn

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 khi phát hiện 4 bệnh nhân tại 3 chợ, Đà Nẵng yêu cầu ngành chức năng cấp tốc rà soát, cách ly các trường hợp F1.

TP.HCM cần đi đầu trong hoạt động đổi mới sáng tạo

Để đi đầu trong hoạt động đổi mới sáng tạo, TP.HCM cần nâng tỷ lệ ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển lên 5 - 7% tổng chi ngân sách, hoặc 2% GRDP của TP trong 5 năm tới.

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM /// ẢNH: Q.HIẾU

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 24.8.2020, còn có: Bắt nghi phạm vụ trộm 350 cây vàng. Theo đó, ngày 23.8, một lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt giữ Nguyễn Tiến Hân (30 tuổi, trú xã Đồng Tháp, H.Đan Phượng, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.