Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 25.12.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.12.2020 có bài: Hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ là tiền đề cho TP.Thủ Đức bứt phá trong tương lai gần ẢNH: NGỌC DƯƠNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.12.2020 có bài: 'Thành phố trong thành phố' đầu tiên có gì đặc biệt? Cơ chế, chính sách đặc thù và bộ máy của chính quyền có nhiều điểm vượt trội được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho Thủ Đức - “thành phố trong thành phố” đầu tiên của Việt Nam phát triển, đóng góp 7% GDP cả nước.

Trù dập người tố cáo, không thể xin lỗi là xong!

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, nơi người đứng ra tố cáo sai phạm bị trù dập Ảnh: Phạm Hùng

Đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia lãnh án

Các bị cáo tại tòa Ảnh: Giang Phương

Ngày 24.12, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Hậu (19 tuổi) 6 năm tù; Hồ Văn Thãnh (33 tuổi), Trương Ngọc Danh (63 tuổi) và Lê Văn Qui (48 tuổi) cùng 3 năm 6 tháng tù; Cao Văn Phùng (54 tuổi, tất cả cùng ngụ H.Bến Cầu) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Riêng Phan Thị Diễm Kiều (31 tuổi) bị tuyên 6 năm tù về tội môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Báu vật của trời

Nghệ nhân Y Ghông Êban Ảnh: QUANG VIÊN

Cạnh dòng Sêrêpốk hùng vĩ, buôn Nui được nhiều người biết đến không chỉ bởi những mái nhà sàn, chế độ mẫu hệ, mà còn bởi tài năng thực hành di sản của các nghệ nhân dân gian.

Công an vào cuộc vụ xây trái phép 488 căn nhà tại Đồng Nai

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh đã xây dựng xong phần thô 488 căn dù chưa có giấy phép xây dựng Ảnh: GIA KHÁNH

Liên quan vụ 488 căn nhà xây dựng trái phép tại khu dân cư Tân Thịnh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với một số cơ quan liên quan để thu thập hồ sơ về dự án.

Bệnh viện TP.HCM lo quá tải từ đầu năm 2021

Lâu nay, bệnh nhân vượt tuyến lên các bệnh viện ở TP.HCM rất nhiều ẢNH: DUY TÍNH

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.12.2020, còn có: Bắt nghi can giết người, đốt xác. Chiều 24.12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sáng cùng ngày đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Lê Trường Thành (48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời, Cà Mau), là nghi can trong vụ án giết người, đốt xác.