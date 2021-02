Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 25.2.2021

Vợ chồng ông Tuyển, bà Sương Ảnh: Hiền Lương Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.2.2021 có bài: Giấc mơ tiến sĩ của lão nông 74 tuổi . Ở TX.Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), có lão nông đã nhận bằng thạc sĩ luật chính quy khi tròn 70 tuổi. Ấy vậy mà bước qua tuổi 74, ông vẫn quyết chinh phục nấc thang tiến sĩ.

Thuốc lá điện tử: Độc hại thì nên cấm luôn

Một nhóm bạn trẻ rít thuốc lá điện tử liên tục trong quán cà phê trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) Ảnh: Bích Ngân

Sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 Ảnh: Q.Hiếu

Côn đồ xông vào trường bắt học sinh, đánh đập dã man: Sẽ xử lý hình sự nếu đủ các yếu tố

Công an H.Tháp Mười làm việc với Lê Hữu Thẳng, thuộc nhóm thanh niên đánh L.V.K ẢNH: TRẦN NGỌC

Chiều 24.2, đại tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng công an H.Tháp Mười (Đồng Tháp), cho biết đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương điều tra xử lý vụ 2 nhóm người lạ mặt xông vào trường bắt 3 học sinh chở đi hành hung.

Sớm có quy trình khơi thông hàng hóa bị ách tắc

Xe chở hàng hóa xuất khẩu, phục vụ sản xuất từ Hải Dương vẫn được vào Hải Phòng Ảnh: Lê Tân

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải bảo đảm lưu thông hàng hóa bình thường, biện pháp thông thoáng, chủ động phòng chống dịch nhưng không ngăn sông cấm chợ.

Vụ Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM bị tố cáo là có cơ sở

Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM, nơi xảy ra vụ cán bộ dâm ô nhiều bé gái mà Báo Thanh Niên từng phản ánh ảnh: Công Nguyên

Ngày 24.2, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có báo cáo gửi UBND TP.HCM và Thanh tra TP kết quả thực hiện các kết luận nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn (Giám đốc Sở LĐ-TB-XH) liên quan việc bổ nhiệm cán bộ, kỷ luật nhân viên làm việc tại Trung tâm hỗ trợ xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH) - nơi xảy ra vụ việc ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nhiều bé gái mà Báo Thanh Niên từng điều tra, phản ánh năm 2019.

Hơn 117.000 liều vắc xin Covid-19 về đến Việt Nam

Lô hàng vắc xin Covid-19 được bốc dỡ xuống máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24.2 ảnh: Đậu Tiến Đạt

Lúc 10 giờ 54 phút ngày 24.2, máy bay chở 117.600 liều vắc xin Covid-19 của Tập đoàn AstraZeneca đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.2.2021, còn có: Khởi tố phó bí thư đảng ủy xã đánh bạc. Ngày 24.2, Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ, giáo viên để điều tra về tội đánh bạc.