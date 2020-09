Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 25.9.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.9.2020 có bài: Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 805 Ảnh: TRẦN HIẾU Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.9.2020 có bài: Vụ 'Phá rừng để… thông tin cho báo chí': Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên qua n. Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ngày 24.9 cho biết UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ vụ phá rừng mà Báo Thanh Niên ra cùng ngày đã phản ánh.

Nhiều tỉnh thành khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ sáng 24.9 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Giám sát chặt người nhập cảnh để phòng nguy cơ lây nhiễm

Hành khách từ Anh về Việt Nam hồi tháng 6.2020 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo BCĐ, tình hình thế giới cho thấy dịch bệnh ở nhiều nước đã bùng phát trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát, cách ly xã hội . Công tác phòng, chống dịch sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi mùa đông sắp đến, điều kiện thời tiết thuận lợi cho vi rút phát triển, lây lan.

Bỗng dưng thành giám đốc công ty... 'ma': Sở cấp phép nhưng 'không có chức năng thẩm định hồ sơ'

Anh T.H.Q.H cho biết đã liên hệ Công an Q.12 hơn chục lần để tố cáo công ty “ma” mạo danh mình nhưng không được giải quyết thỏa đáng Ảnh: TRÁC RIN

Liên quan đến bài viết Bỗng dưng thành giám đốc công ty... “ma” , Sở KH-ĐT TP.HCM cho rằng Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH-ĐT chỉ có nhiệm vụ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không có chức năng thẩm định hồ sơ đăng ký.

TP.HCM đặt mục tiêu thu nhập bình quân 40.000 USD/người năm 2045

Ngày 24.9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 49 để thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Đau lòng chuyện giáo viên xài bằng giả

Chứng chỉ giả, con dấu giả trong một vụ triệt phá đường dây làm giả bằng cấp, chứng chỉ ẢNH: BÙI HÙNG

'Ba trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cả 3 đều là giáo viên. Thật đáng buồn và đáng lo. Buồn vì đã là giáo viên mà còn nhận thức yếu kém như thế...', một bạn đọc chia sẻ.

Cận cảnh lượng lớn bằng cấp, sổ hồng, biển số xe... giả vừa bị công an thu giữ

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.9.2020, còn có: Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng hàm trung tướng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định thăng cấp hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Trần Quốc Tỏ (58 tuổi, quê ở H.Kim Sơn, Ninh Bình), được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 5.2020.