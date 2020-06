Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 26.6.2020

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà trả lời báo chí ẢNH: THÁI SƠN

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 26.6.2020 có bài Bộ Công an thông tin nhiều vụ án được dư luận quan tâm . Liên quan đại án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đang chỉ đạo truy bắt bằng được Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty này. “Bộ Công an đã kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú để được khoan hồng. Phải áp dụng các biện pháp để bắt bằng được Bùi Quang Huy”, trung tướng Quang nói.