Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 26.8.2020

Dự án KCN Phong Phú sau 17 năm vẫn để hoang Ảnh: NGỌC DƯƠNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 26.8.2020 có bài: Vì đâu Công ty CP KCN Phong Phú nợ hơn 10.269 tỉ đồng? Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM điều tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TP chuyển sang.

Thăng trầm đá đỏ Quỳ Châu: Ký ức kinh hoàng

Khu đồi Tỉ chứa nhiều đá đỏ và là nơi chôn vùi hàng chục mạng người vào năm 1991 Ảnh: K.HOAN

Vụ phản đối bản án, gây rối ở tòa rồi uống thuốc tự tử: Chánh án TAND tỉnh Bình Phước nói gì?

Hào (khoanh tròn) cùng nhiều người vào thẳng trụ sở TAND tỉnh Bình Phước đòi gặp chủ tọa phiên phúc thẩm Ảnh: CẮT TỪ CAMERA AN NINH

Đường 'Nhuệ' lãnh thêm 3 năm 6 tháng tù giam

Ngày 25.8, TAND tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30.3 tại số 366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ 366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) và vợ là Nguyễn Thị Dương (tức Dương “Đường”, 40 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ngụ P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, ngụ xã Minh Quang, H.Vũ Thư, Thái Bình), Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, ngụ H.Vũ Thư), Đào Văn Bằng (34 tuổi, ngụ P.Tiền Phong, TP.Thái Bình) đều khai nhận hành vi đánh anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình).

Vợ chồng Đường “Nhuệ” tại tòa: kẻ khóc lóc, người khúm núm xin giảm hình phạt

Xác minh việc ĐBQH Phạm Phú Quốc có 'hộ chiếu triệu đô' Cyprus

Thông tin về ông Phạm Phú Quốc do Al Jazeera đăng tải Ảnh chụp màn hình

Vụ Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm hơn 2.300 tỉ đồng ở Phú Quốc: Nhiều lãnh đạo tỉnh chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 76 của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 602 của Thanh tra Chính phủ.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 26.8.2020, còn có: Bộ Công an đề xuất rút thời hạn bằng lái xe xuống còn 5 năm. Theo dự thảo luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông mới nhất, Bộ Công an (đơn vị soạn thảo) đã đề xuất rút thời hạn cấp giấy phép lái xe xuống còn 5 năm thay vì 10 năm như quy định của Bộ GTVT hiện nay.