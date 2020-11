Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 27.11.2020

Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3 xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn Ảnh: Sỹ Đông Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.11.2020 có bài: TP.HCM gặp khó trong cải tạo, xây mới chung cư cũ . Ngày 26.11, tại buổi làm việc với đoàn công tác Thành ủy TP.HCM, ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Q.3, cho biết trên địa bàn có 48 chung cư cũ đã xuống cấp, kết quả kiểm định chất lượng công trình loại B và C chiếm đa số.

Sinh kế sau bão lũ: Thôi 'đánh cược' thời tiết

Ông Đỗ Trinh Thiện (xã Hương Lộc, H.Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) trắng tay vì cao su gãy đổ do bão ẢNH: Đ.T

Vụ cho thuê đất xây dựng thủy điện Đắk Di 2: Vì sao Quảng Nam thu hồi quyết định vừa mới ban hành ?

Nhiều vụ sạt lở núi vừa xảy ra ở Quảng Nam khiến quyết định cấp phép xây dựng thủy điện vấp phải sự phản đối của dư luận ẢNH: MẠNH CƯỜNG Quyết định cho thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Di 2 chỉ vừa được ban hành ngày 20.11 đã bị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thu hồi.

Đề nghị truy tố 15 bị can làm lộ bí mật thi tuyển công chức ở Phú Yên

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can Phạm Văn Dũng Ảnh: Xuân Nguyên

Ngày 26.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã chuyển kết luận điều tra và hồ sơ, vật chứng đến Viện KSND tỉnh Phú Yên để đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ tiêu cực tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên 2017 - 2018.

Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố ở khung hình phạt 10 - 15 năm tù

Bị can Nguyễn Đức Chung (trái) và Phạm Quang Dũng ẢNH: NGỌC THẮNG

Viện KSND tối cao xác định ông Nguyễn Đức Chung đã chủ mưu, tác động và chỉ đạo cán bộ thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng cấp dưới chiếm đoạt tài liệu điều tra trong đại án Nhật Cường, là vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng.

Tài xế cố vượt đèn đỏ gây tai nạn phải xử tội giết người ! Rất nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc, đề nghị xử lý nghiêm tài xế xe tải cố tình vượt đèn đỏ nhằm chạy nhanh, tăng chuyến, dẫn đến tông chết người đang dừng đèn đỏ đúng luật. Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây chết người do tài xế Nguyễn Văn Hiền vượt đèn đỏ ẢNH: VĂN TIẾN

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.11.2020, còn có: Chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu đồng, áp tình tiết tăng nặng. Sáng 26.11, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đối với thủy điện Thượng Nhật đã được chuyển cho lãnh đạo Công ty CP đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam - chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Nhật.