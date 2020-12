Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 28.12.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 28.12.2020 có bài: Gần 500 căn nhà trái phép tại khu dân cư Tân Thịnh Ảnh: Lê Lâm Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 28.12.2020 có bài: Gần 500 căn nhà xây trái phép, chính quyền ở đâu? Liên quan vụ xây trái phép 488 căn nhà tại Đồng Nai, nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc điều tra xử lý những đơn vị, cá nhân theo quy định của pháp luật thì phải cương quyết đập bỏ trả lại hiện trạng ban đầu.

Cảnh báo làn sóng Covid-19 từ đường mòn, lối mở

Tuần tra ngăn chặn nhập cảnh trái phép tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh Ảnh: GIANG PHƯƠNG

Một quận ở TP.HCM để nợ tiền sử dụng đất hàng trăm tỉ đồng

Thanh tra TP.HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND Q.Tân Phú (TP.HCM).

Bác sĩ Trưng Vương phẫu thuật “chui” trong bệnh viện, thu lợi tiền tỉ

Bệnh viện Trưng Vương ẢNH: DUY TÍNH

Thanh tra TP.HCM đã kết luận tại Khoa Bỏng - tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương xảy ra nhiều sai phạm trong việc thu, chi tài chính ; đồng thời xác định trách nhiệm giám đốc bệnh viện, một số bác sĩ liên quan...

Sống nơm nớp lo biển xâm thực

Nhiều nhà dân ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị sóng dữ đánh sập ẢNH: T.QUÂN

Bệnh nhân 1440 khai báo bất nhất

Việc khai báo không rõ ràng, bất nhất của bệnh nhân khiến công tác truy vết, phòng dịch gặp rất nhiều khó khăn.

Những người mẹ điên: Cốt nhục tình thâm

Mỗi khi rảnh, Lan tranh thủ về ăn với mẹ một bữa cơm Ảnh: Lam Ngọc

Mang mặc cảm vì có người mẹ điên, suốt những năm thơ ấu, Trần Thị Lượm, 21 tuổi, từng tự xem mình là một mảnh ghép lỗi của cuộc đời.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 28.12.2020, còn có: Phạt hơn 1,7 tỉ đồng, tịch thu tàu cá vì ra nước ngoài đánh bắt. Ngày 27.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo và đề xuất UBND tỉnh này ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 1,7 tỉ đồng đối với ông N.N.A (45 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau). Hình thức phạt bổ sung là tịch thu tàu cá CM 99837-TS và tước chứng chỉ thuyền trưởng của ông A. thời hạn 9 tháng.