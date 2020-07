Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 28.7.2020

Các tỉnh thành ra sức ứng phó dịch

Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay (28.7), 6 quận của Đà Nẵng gồm: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày.

Vụ hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Khởi tố vụ án đưa hối lộ

Kiểm tra thân nhiệt một trong số 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang cách ly tại Quảng Nam Ảnh: Nam Thịnh - Nguyễn Tú

"Điểm mặt" 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lúc Covid-19 đang nóng bỏng

Vi rút gây dịch Covid-19 tại Đà Nẵng là chủng xâm nhập

Chiều 27.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo thêm 11 ca dương tính liên quan Bệnh viện (BV) Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng). Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay kết quả phân tích nguồn gien của vi rút từ các BN ở TP.Đà Nẵng cho thấy đây là chủng vi rút mới xuất hiện ở Việt Nam, có đặc tính lây lan nhanh hơn các chủng trước đây đã ghi nhận (trước đây Việt Nam đã phát hiện 5 chủng vi rút SARS-CoV-2 khác nhau).

4 trận động đất trong 1 ngày ở Sơn La

Nhà dân ở bản Nặm Tôm (xã Tân Lập, H.Mộc Châu, Sơn La) bị sập trần nhà sau trận động đất trưa 27.7 Ảnh: Vũ Hà

Thần tốc truy vết, xét nghiệm diện rộng

Kiểm tra thân nhiệt người từ tỉnh Quảng Nam vào địa phận phía bắc Quảng Ngãi Ảnh: Phạm Anh Ngày 27.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với một số địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn TP.Đà Nẵng từ 0 giờ hôm nay (28.7) với các nội dung đầy đủ trong Chỉ thị 19 hồi tháng 4.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 28.8.2020, còn có: Nổ súng, cướp 900 triệu đồng tại Ngân hàng BIDV. Theo đó, khoảng 9 giờ 54 phút ngày 27.7, trong lúc các cán bộ nhân viên thực hiện các thủ tục giao dịch phục vụ khách hàng tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Ngọc Khánh (số 27 Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội) thì bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng đeo khẩu trang, có vũ trang, nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và nhân viên bảo vệ để cướp tiền mặt tại quầy giao dịch. BIDV Ngọc Khánh đã thông báo tới Công an P.Láng Hạ tổ chức xử lý, bảo đảm an toàn cho khách hàng và các nhân viên.