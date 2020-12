Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 29.12.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.12.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.12.2020 có bài: T Thủ tướng phát biểu tại hội nghị Ảnh: Quang Hiếu Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.12.2020 có bài: T hiên đường sản xuất mới của khu vực . Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , 2020 là năm không chỉ thành công về kinh tế mà còn cả về tinh thần, ý chí vượt khó vươn lên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: '2020 là năm thành công nhất, 2021 phải hơn'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ẢNH: TTXVN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng 2020 được xem là năm thành công nhất trong nhiệm kỳ 5 năm qua nhưng không nên thỏa mãn mà 2021 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn.

3 án tử hình trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép 6 kg ma túy

Các bị cáo tại phiên tòa Ảnh: Giang Phương

Ngày 28.12, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm, phạt tử hình đối với bị cáo Lưu Văn Duy (40 tuổi, ngụ Hải Phòng) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Thanh Dương (37 tuổi, ngụ Quảng Trị) và Lê Việt Đức (32 tuổi, ngụ TP.HCM) tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Hoàng Thị Lệ Hải (39 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Từ 'cuộc chiến' trên mạng xã hội đến mâu thuẫn ngoài đời thực

Lực lượng chức năng có mặt giải tỏa đám đông, đảm bảo an ninh trật tự trước phòng tập gym của D.N khi các “nghệ sĩ” kéo đến “nói chuyện” với người này Ảnh: TRẦN KHA

Những người mẹ điên: Bao la lòng mẹ

Bà Hoa chăm chút thương yêu đứa con gái bị điên từng tí một Ảnh: LAM NGỌC

Huệ bị tâm thần do di chứng chất độc màu da cam từ cha. Sau này, do bị xâm hại, Huệ có bầu rồi sinh con. Vậy là ngoài chăm Huệ, mẹ Hoa lại nhận thêm phần trách nhiệm chăm con của Huệ.

'Phạt nguội' vi phạm giao thông, quyết liệt sẽ làm được

Hệ thống camera giao thông sẽ ghi nhận khách quan các trường hợp vi phạm phục vụ “phạt nguội” Ảnh: Ngọc Dương

Xử lý khu du lịch xây dựng không phép

Lối vào Khu du lịch sinh thái và dã ngoại Suối Tiên Ảnh: HOÀNG TRỌNG

Lãnh đạo UBND P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra lại toàn bộ công trình Khu du lịch sinh thái và dã ngoại Suối Tiên.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.12.2020, còn có: Bộ Công an truy tìm người sử dụng bằng giả do Trường ĐH Đông Đô cấp. Ngày 28.12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra thông báo truy tìm các trường hợp sử dụng bằng giả do Trường ĐH Đông Đô cấp, để mở rộng điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường này.