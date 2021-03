Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.3.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 29.3.2021 có bài: Trả lại không gian biển cho dân. Việc duy trì dải đất sát biển là không gian công cộng không chỉ giúp đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển, mà còn là để khai thác hiệu quả hơn các bãi cát ven biển, tài nguyên Khu resort Ana Mandara che chắn tầm nhìn bờ biển Nha Trang nhưng dự kiến cuối năm nay mới có thể di dời ẢNH: NGUYỄN CHUNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 29.3.2021 có bài: Trả lại không gian biển cho dân. Việc duy trì dải đất sát biển là không gian công cộng không chỉ giúp đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển, mà còn là để khai thác hiệu quả hơn các bãi cát ven biển, tài nguyên du lịch biển

Chồng làm Phó giám đốc Sở Y tế, vợ tham gia đấu thầu vật tư y tế?

Trụ sở Sở Y tế Cà Mau, nơi ông Nguyễn Hoàng Sa làm phó giám đốc ẢNH: GIA BÁCH

Phận mồ côi: Những cuộc đoàn tụ

Anh Nguyễn Dũng vui mừng đoàn tụ cha mẹ Ảnh: Như Lịch

Chân tướng 'trùm xã hội đen miệt vườn' chủ mưu đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự

Chín Xuân bị bắt tối 26.3

Trước khi bị Công an TP.Cần Thơ phối hợp Bộ Công an bắt giữ do liên quan vụ đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thốt Nốt, Trần Công Xuân được cho là “trùm bảo kê” việc bốc vác ở thủ phủ kinh doanh lúa gạo miền Tây.

Không thể nhẹ tay với 'cẩu tặc'

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nghi phạm trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Trả lại không gian biển cho dân: Bài học từ Đà Nẵng

Lối xuống biển ở Q.Ngũ Hành Sơn được Đà Nẵng đầu tư tương xứng với cảnh quan các resort, khách sạn 5 sao xung quanh ẢNH: NGUYỄN TÚ

Từ năm 2018, câu chuyện trả lại lối xuống biển cho cộng đồng được TP.Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận và tìm cách tháo gỡ những tồn tại của lịch sử.

Hà Nội cần chú trọng hơn nữa việc phát triển các thành phố vệ tinh

Chiều 28.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP.Hà Nội.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.3.2021, còn có: Công an làm việc với 1 nghi phạm trộm chó bắn chết chủ nhà. Ngày 28.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an H.Tân Hưng (Long An) tiến hành điều tra truy xét vụ án kẻ trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà là ông Huỳnh Thanh Hải (44 tuổi, ngụ ấp Cả Bát, xã Vĩnh Lợi, H.Tân Hưng) rạng sáng 27.3. Bước đầu, công an xác định nhóm trộm chó có 3 tên, ngụ ở Đồng Tháp.