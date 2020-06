Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 29.6.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.6.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.6.2020 có bài Anh Vũ Văn Pho điều trị ở bệnh viện sau khi bị đánh Ảnh: NVCC Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.6.2020 có bài Không cơ cấu nguyên chủ tịch phường có vợ thuê người đánh cán bộ tố cáo . Theo đó, ngày 28.6, lãnh đạo Đảng ủy P.Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết Đảng bộ phường sẽ không giới thiệu ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong, vào các chức danh lãnh đạo do có vợ bị khởi tố vì liên quan đến việc hành hung anh Vũ Văn Pho (31 tuổi, cán bộ tư pháp P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình).

Bộ Công an điều tra 17 dự án phân lô bán nền ở Bình Dương Dự án Phú Hồng Thịnh 8 tại P.An Phú hiện nay Ảnh: Đỗ Trường

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc phân lô bán nền và thực hiện dự án của 4 công ty có cùng một chủ sở hữu ở Bình Dương.

Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên 'mất tích': Hỗ trợ sinh viên thoát khỏi 'ổ' đa cấp biến tướng Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - nói về loạt bài điều tra "Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên mất tích" trên Báo Thanh Niên - Thực hiện: Thái Sơn Một buổi sinh hoạt của “team khởi nghiệp” Ảnh: CTV

Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc Doanh nghiệp chiếm giữ đất nhà nước làm bãi gỗ tại công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc

Tình trạng đất công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc bị chiếm dụng đã được Thanh tra TP.HCM chỉ ra từ năm 2018 và yêu cầu xử lý dứt điểm, thế nhưng đến nay vẫn tồn tại nhức nhối, thách thức chính quyền.

Tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới phòng dịch Covid-19 Tăng cường kiểm soát chặt tuyến biên giới để phòng chống dịch Covid-19 tại Tây Ninh Ảnh: Giang Phương

Chiều 28.6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Như vậy, đã 73 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồn g.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.6.2020, còn có: Khởi tố vụ án phá rừng thông phòng hộ tại núi Lang Biang. Theo đó, ngày 28.6, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án phá rừng phòng hộ xung yếu tại núi Lang Biang, do Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà khởi tố vụ án, điều tra bước đầu.