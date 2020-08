Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 29.8.2020

Ông Nguyễn Đức Chung khi còn đương chức. ẢNH: NGỌC THẮNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.8.2020 có bài: Khởi tố, bắt giam Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu điều tra trong vụ án Nhật Cường - đại án về kinh tế, tham nhũng được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Công an có kết quả điều tra vụ Asanzo

Xưởng sản xuất của Asanzo tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương

Công an Hà Tĩnh phối hợp triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng 10.000 tỉ đồng

Trần Công Khanh (tức Tư Hên, 39 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu đường dây cá độ ẢNH: LÝ HÙNG

Nhiều bệnh viện không an toàn phòng, chống Covid-19

PGS Lương Ngọc Khuê kiểm tra việc thực hiện giãn cách các bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh Ảnh: Lê Hảo

Từ Cách mạng tháng tám đến Quốc khánh 2.9: Ký ức mùa thu cách mạng ở Tân Trào

Đình Tân Trào Ảnh: Ngọc Thắng

75 năm đã trôi qua kể từ khi Bác Hồ về Tân Trào (Tuyên Quang) chỉ đạo cách mạng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Tân Trào nay đã có rất nhiều đổi khác.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.8.2020, còn có: Phải xử lý hình sự người làm lẫn người sử dụng giấy tờ giả. Nhiều bạn đọc sững sờ trước việc Bộ Công an vừa phá một đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn, bắt giữ 18 nghi can.