Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 29.9.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.9.2020 có bài: Khóc cười mùa Covid-19: Chiến trường không tiếng súng . Bao xe một người lái, cùng học làm thợ mộc hay nghe điện thoại lúc nửa đêm, làm việc lúc gần sáng... là những việc cán bộ y tế cơ sở phải làm trong mùa Covid-19.

Bị cáo Nguyễn Hùng Hải được trả tự do tại tòa

TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hùng Hải. Đồng thời, xét thấy bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, nên HĐXX tuyên trả tự do tại tòa cho Hải.

Một trường hợp xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, tuy bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu nhưng vẫn “bất chấp”.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.9.2020, còn có: Bắt tạm giam nguyên giám đốc, phó giám đốc BIDV Phú Yên. Ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuyến (65 tuổi), nguyên Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) Phú Yên, và ông Lê Tấn Đức (44 tuổi, cùng ngụ TP.Tuy Hòa, Phú Yên), nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro, hiện là Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV Phú Yên, cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.