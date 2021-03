Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 30.3.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.3.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.3.2021 có bài: 2 sông bị lấn chiếm ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) làm bãi đậu xe, chính quyền địa phương từng cưỡng chế nhưng đến nay chủ đất vẫn tái chiếm. Toàn cảnh lấn chiếm sông Bình Triệu của 2 bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.3.2021 có bài: Ai 'bảo kê' bãi xe lấn chiếm hàng ngàn mét vuông sông? Hơn 1.300 msông bị lấn chiếm ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) làm bãi đậu xe, chính quyền địa phương từng cưỡng chế nhưng đến nay chủ đất vẫn tái chiếm.

Vụ Chồng làm Phó giám đốc Sở Y tế, vợ tham gia đấu thầu vật tư y tế ?: Bà Tạ Thị Diệu Liên được ủy quyền làm... giám đốc điều hành ?

Hai giấy ủy quyền của Công ty CP Vạn Phúc mà BHXH tỉnh cung cấp cho PV Thanh Niên Ảnh: GIA BÁCH

Tìm địa chỉ trách nhiệm trong 'sắc hồng đất nước'

'Lờn' thuốc hay có 'chống lưng'?

Dãy ki ốt xây dựng không phép tại bãi xe KDL thác Prenn Ảnh: Lâm Viên

Liên quan đến 16 ki ốt không có giấy phép xây dựng ở Khu du lịch thác Prenn nhiều ý kiến đề nghị phải cương quyết cưỡng chế, lập lại trật tự kỷ cương.

Chủ mới lô đất Tam Đảo liên quan Trịnh Xuân Thanh kháng cáo

Khu biệt thự tại Tam Đảo có liên quan đến Trịnh Xuân Thanh ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Ông Kiều Đào Lâm, đại diện pháp luật Công ty TNHH đầu tư Mai Phương, cho rằng mình nhận chuyển nhượng lô đất 3.400 m2 tại Tam Đảo là ngay tình, bằng tiền hợp pháp, không liên quan gì đến hành vi sai phạm của Trịnh Xuân Thanh.

Cựu Chủ tịch GPBank Tạ Bá Long bị tuyên phạt 9 năm tù

Các bị cáo nghe tuyên án Ảnh: ĐÌNH TRƯỜNG

Chiều 29.3, sau hơn 1 tuần xét xử, HĐXX phúc thẩm TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Tạm giữ 3 nghi phạm trộm chó bắn chết chủ nhà

Gia cảnh của chủ nhà bị trộm chó bắn chết hết sức khó khăn ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Liên quan vụ trộm chó bắn chết chủ nhà (Thanh Niên đã thông tin), chiều 29.3, Công an Long An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an H.Tân Hưng tạm giữ hình sự 3 nghi phạm để phục vụ điều tra.