Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 30.8.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.8.2020 có bài: Thông tin về ông Phạm Phú Quốc do Al Jazeera đăng tải ẢNH CHỤP MÀN HÌNH Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.8.2020 có bài: Công dân Việt Nam có được mang thêm quốc tịch khác? Câu hỏi này được nhiều bạn đọc gửi đến Thanh Niên, sau khi thông tin ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội TP.HCM, “lộ” thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus (Síp) khiến dư luận xôn xao.

Xét nghiệm Covid-19 cho đại diện mỗi hộ dân ở Đà Nẵng

Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện hộ dân tại các khu vực để chống dịch Covid-19 Ảnh: Hoàng Sơn

Khẩn cấp cảnh báo pate Minh Chay chứa vi khuẩn có độc lực mạnh

Cục ATTP khuyến cáo khẩn cấp người dân tạm thời không dùng sản phẩm pate Minh Chay Ảnh: Phát Tiến

Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế ) ngày 29.8 có cảnh báo khẩn cấp về sản phẩm pate nhãn hiệu Minh Chay ô nhiễm vi khuẩn có độc tố mạnh, vì ghi nhận nhiều ca bệnh nhập viện sau khi sử dụng sản phẩm này.

Chủ tịch HĐTV VEC Mai Tuấn Anh bị cảnh cáo, điều chuyển công tác

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Quyết tâm thì sẽ 'trị' được tin nhắn, cuộc gọi rác

Việc cấm tin nhắn rác, cuộc gọi rác được tất cả mọi người ủng hộ

Bắt tạm giam bị can xả súng khiến hai vợ chồng thương vong

Ngày 29.8, đại tá Đặng Đức Đang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nông Văn Tú (32 tuổi, trú P.Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên) để điều tra về tội giết người.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2020, còn có: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ phá rừng giáp ranh. Ngày 29.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can, gồm: Nguyễn Hoài Linh (41 tuổi) và Trần Văn Tấn (40 tuổi, cùng ở xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.