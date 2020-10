Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 30.9.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.10.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.9.2020 có bài: Thảm nạn ở vùng cao Quảng Nam: Tang thương nóc Ông Lục. “Con trai tôi 2 tuổi cùng em vợ giờ không biết nằm nơi nào dưới đống đất đá. Con ơi, em ơi…!”, anh Lê Công Tiên bật khóc. Các nạn nhân trong vụ sạt lở đất được đưa tới Trung tâm y tế H.Bắc Trà My cấp cứu vào chiều 29.10 ẢNH: HOÀNG SƠN Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.9.2020 có bài: Thảm nạn ở vùng cao Quảng Nam: Tang thương nóc Ông Lục. “Con trai tôi 2 tuổi cùng em vợ giờ không biết nằm nơi nào dưới đống đất đá. Con ơi, em ơi…!”, anh Lê Công Tiên bật khóc.

12 nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng, H.Nam Trà My, Quảng Nam ẢNH: HUY ĐẠT

Dồn sức khắc phục hậu quả bão lũ

Nước lũ hôm qua 29.10 vẫn còn cao ở khu phố cổ Hội An, Quảng Nam ẢNH: AN DY

Vợ chồng ông bà Lê Văn Lình và Đỗ Thị Mỹ ăn cơm trong ngôi nhà tan hoang do lũ

Tìm thấy 5 thi thể trong vụ vùi lấp 11 người dân ở Phước Sơn

Tối 29.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết lực lượng cứu nạn tại chỗ đã tìm thấy 5 thi thể trong vụ sạt lở đất tại địa bàn thôn 3, xã Phước Lộc (H.Phước Sơn, Quảng Nam) xảy ra chiều 28.10 khiến 11 người bị vùi lấp.

Nghi phạm giết chủ nhà, phóng hỏa tạo hiện trường giả khai gì ?

Hiện trường vụ án mạng và nghi phạm gây án ẢNH: CTV

Ngày 29.10, Công an TP.HCM đã lấy lời khai của Đồng Xuân Quỳnh (32 tuổi, quê Nam Định) để điều tra hành vi “giết người” và “cướp tài sản” trong vụ án mạng xảy ra hôm 27.10.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.10.2020, còn có: 7 tỉnh, thành ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Chiều 29.10, tại trụ sở Công an TP.HCM diễn ra hội nghị ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.