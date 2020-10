Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 3.10.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.10.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.10.2020 có bài: Khởi tố, tạm giam ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ngày 2.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam (thời hạn 2 tháng) đối với ông Phạm Đình Quý (39 tuổi, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM) để điều tra về hành vi vu khống.