Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 3.12.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.12.2020 có bài: Không để Covid-19 bước vào chu kỳ thứ 3 . Các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 vẫn là chủ đề được dành nhiều thời gian thảo luận tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11 diễn ra cả ngày hôm qua (2.12) và buổi họp báo cuối ngày.

Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Võ Thị Kim Chi (ảnh trái) và Trần Ngoại Giao tại cơ quan công an

Lực lượng y tế TP.HCM vẫn đang tích cực truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm, mở rộng phạm vi lấy mẫu xét nghiệm để chủ động phòng dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

Hai căn biệt thự của gia đình đại gia Thiện Soi trên QL51 Ảnh: CTV

Ngày 2.12, Công an TX.Phú Mỹ cho biết công tác khám xét nhà 2 cha con ông. Lê Thái Thiện (còn được gọi là đại gia Thiện Soi, 55 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) kéo dài từ tối 1.12 đến gần 2 giờ ngày 2.12 mới xong. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy vay tiền, sổ đỏ tại căn biệt thự của ông Thiện. Trong khi đó, tại nhà của Lê Thái Phong (con trai ông Thiện), khi thấy lực lượng công an đến, Phong đã đốt các giấy cho vay tiền, nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ dập tắt ngay.