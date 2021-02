Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 3.2.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.2.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.2.2021 có bài: TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã mở rộng phạm vi cách ly ở nhiều khu vực Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.2.2021 có bài: Nhiều tỉnh, thành phong tỏa diện rộng để dập dịch Covid-19 . Sau khi ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 mới, các tỉnh, thành đã chủ động đưa ra biện pháp mạnh, phong tỏa diện rộng để phòng chống dịch.

Dồn sức cho Hà Nội dập dịch

Một số quận, huyện nêu khó khăn trong việc đưa F1 đi cách ly tập trung Ảnh: Trần Cường

Doanh nghiệp nợ TP.HCM hơn 73 tỉ đồng kinh phí bắn pháo hoa

Một số doanh nghiệp chưa thanh toán kinh phí tài trợ bắn pháo hoa cho TP.HCM như cam kết Ảnh: Khả Hòa

Đừng vì lòng ích kỷ mà làm hại cộng đồng

Các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 Ảnh: Lê Tân

Rất nhiều bạn đọc Thanh Niên bày tỏ bức xúc về những người đã chỉ trích một bạn nữ tự giác đi khai báo y tế sau khi biết mình có đi chung chuyến xe buýt có người nhiễm Covid-19.

Thợ săn... trâu hoang

Hai con trâu hoang đầu tiên bị nhóm thợ săn tóm gọn ở đồi Máu (xã Cam Tuyền, H.Cam Lộ, Quảng Trị) năm 2016 ẢNH: THANH LỘC

Những con trâu nhà sau nhiều năm thả rông trên rừng đã biến thành trâu hoang hung dữ, là nỗi khiếp sợ của người đi rừng.

Khẩn trương đưa vắc xin đến người dân

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 1 diễn ra ngày 2.2 Ảnh: Q.Hiếu

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2021, Thủ tướng nhiều lần yêu cầu ngành y tế trong quý 1/2021 đưa vắc xin đến người dân.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.2.2021, còn có: Bắt 2 bị can làm giả kiểm định vận thăng dẫn đến tai nạn 3 người chết. Ngày 2.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lê Khánh (45 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn miền Nam) và Nguyễn Quỳnh Nam (41 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An, cộng tác viên công ty của Khánh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.