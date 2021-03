Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 4.3.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 4.3.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 4.3.2021 có bài: Dòng nước đen do người dân phát hiện chảy ra ngay sát bờ sông nằm sát nhà máy xử lý bùn thải của Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh Ảnh: C.T.V. Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 4.3.2021 có bài: Công ty xử lý bùn thải bị tố gây ô nhiễm nguồn nước . Một khúc sông bỗng đen ngòm, cộng với mùi hôi thối bốc lên tại một khu vực nằm gần nhà máy xử lý bùn thải của Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (xã Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM), khiến người dân bức xúc.

Đề nghị truy tố 2 kẻ mất nhân tính chăn dắt con, cháu đi ăn xin

Bé bị bắt giữ Ảnh: N.L

An toàn chung cư: Cần kiểm tra gấp

Nhiều chung cư chưa tuân thủ quy định về xây dựng lan can ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều bạn đọc bày tỏ lo lắng về sự an toàn ở các chung cư qua vụ em bé trèo qua lan can rơi xuống đất, yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra các chung cư, đặc biệt là các ban công, lan can...

Khởi tố, bắt nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Trường tiểu học Tân Phú Trung ẢNH: KHẢ HÒA

Bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn tố giác ông Võ Hoàng Yên đến Công an TP.HCM

Hưng An Tự tại Bình Thuận Ảnh: QUẾ HÀ

Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) cho biết đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an TP.HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên, đồng thời yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Vẫn phong tỏa một số khu vực ở Hải Dương

Người dân TP.Chí Linh (Hải Dương) hân hoan khi được dỡ phong tỏa Ảnh: Lê Tân

Từ 0 giờ ngày 3.3, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội . H.Cẩm Giàng được dỡ phong tỏa. Tuy nhiên, 19 thôn, khu dân cư tại H.Cẩm Giàng vẫn tiếp tục thực hiện phong tỏa, cách ly y tế